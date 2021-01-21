Глава МОК Томас Бах исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио

«В настоящий момент нет причин полагать, что Олимпийские игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Именно поэтому нет никакого запасного плана, и именно поэтому мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры», — приводит его слова агентства Kyodo.

Томас Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов Игр остается «безопасность участников». Японское агентство также отмечает, что в ходе интервью Бах не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них. «В этом плане никаких табу нет», — цитирует его Kyodo. Бах также отметил, что зимние Олимпийские игры в Пекине также должны пройти по плану.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.