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16:06 (мск), источник: ТАСС

Глава МОК Томас Бах исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио. Об этом он заявил в интервью японскому агентству Kyodo, выдержки из которого приводятся в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент нет причин полагать, что Олимпийские игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Именно поэтому нет никакого запасного плана, и именно поэтому мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры», — приводит его слова агентства Kyodo.

Томас Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов Игр остается «безопасность участников». Японское агентство также отмечает, что в ходе интервью Бах не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них. «В этом плане никаких табу нет», — цитирует его Kyodo. Бах также отметил, что зимние Олимпийские игры в Пекине также должны пройти по плану.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Бюджет Игр при этом вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).

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