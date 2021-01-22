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09:53 (мск), источник: ТАСС

Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии опровергло информацию британской газеты TImes о рассмотрении японской стороной варианта отмены Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу на пресс-конференции в японской столице заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи.

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Источник: AP 2020

«Это не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов касательно публикации.

«Конечно, мы должны принять во внимание ситуацию, которая происходит за рубежом, и когда-нибудь мы можем принять решение [о возможности проведения Олимпиады]. Но до этого времени японское правительство будет делать все, что нужно», — добавил он.

Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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