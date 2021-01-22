Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио

«Это не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов касательно публикации.

«Конечно, мы должны принять во внимание ситуацию, которая происходит за рубежом, и когда-нибудь мы можем принять решение [о возможности проведения Олимпиады]. Но до этого времени японское правительство будет делать все, что нужно», — добавил он.

Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.