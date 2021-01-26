Поздняков: ОКР с пониманием относится к решению РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

«Олимпийский комитет России с пониманием относится к позиции РУСАДА по вопросу обжалования решения CAS по итогам рассмотрения иска WADA против РУСАДА, — сказал Поздняков. — По сути, несмотря на вердикт CAS о признании Российского антидопингового агентства не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, оно продолжает осуществлять свою операционную деятельность в полном объеме и находится в рабочем контакте с WADA в рамках организации работы по снятию ограничений формального статуса».

«Что касается Олимпийского комитета России, который выступал в качестве третьего лица в данной арбитражной процедуре, то мы неоднократно подчеркивали, что считаем несправедливыми те санкции и ограничительные меры, которые были применены CAS. При этом мне бы хотелось еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что арбитры CAS прямо указали на то, что в адрес ОКР, общероссийских спортивных федераций и спортсменов не было выдвинуто каких-либо претензий или обвинений. Вместе с тем практически по всем пунктам решения CAS отсутствует однозначный и исчерпывающий порядок имплементации. Это, по сути, перекладывает ответственность за целостность и соразмерность такой имплементации — в каждом отдельном случае — на Международный олимпийский комитета (МОК), международные спортивные федерации, оргкомитеты и принимающие события стороны», — добавил он.

Консультации с юристами продолжаются

Поздняков отметил, что ОКР продолжает вести консультации с юристами по вопросу следующих шагов организации. «Мы с момента оглашения итогов процесса в CAS постоянно ведем консультации с юристами, адвокатами и партнерами по поводу последующих шагов и действий в правовой и практической плоскости, — сказал глава ОКР. — Руководствуемся при этом, в первую очередь, интересами наших спортсменов, обеспечения равных условий и порядка их выступлений на крупнейших международных соревнованиях».

«На данный момент мы исходим из целесообразности сосредоточить усилия на обеспечении практической реализации решения CAS прежде всего в тех ситуациях, когда их расширительное толкование может негативно повлиять или необоснованно нарушать законные права и интересы представителей российской стороны, в частности ОКР, который формирует состав наших команд на все олимпийские соревнования. Уже сейчас мы отмечаем, что в каждом отдельном случае организаторы соревнований предлагают различные варианты, и здесь предстоит очень кропотливая работа вовлеченных сторон по каждому конкретному случаю. Разумеется, если наши законные права и интересы будут нарушаться, то мы готовы будем задействовать весь спектр доступных мер их правовой защиты — по каждому такому случаю отдельно», — заключил Поздняков.