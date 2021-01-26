Чернышенко возглавит оргкомитет Специальной Олимпиады в Казани
КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/.
КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/.
«Мы сейчас находимся на этапе формирования и утверждения состава федерального организационного комитета, который возглавит
По словам министра, одно из предложений — провести первое заседание оргкомитета в дни тестовых соревнований Специальной Олимпиады — с 2 по 6 февраля в Казани.
«У меня и у моих коллег из министерства не вызывает никаких сомнений, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне — и по гостеприимству, и по международным стандартам, которые определены Специальной Олимпиадой», — добавил Матыцин, говоря о готовности Казани принять Всемирные игры.
Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена». С 8 по 16 января в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин. В данный момент организаторы находятся в стадии утверждения маршрута эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия игр.
Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани