Чернышенко возглавит оргкомитет Специальной Олимпиады в Казани

«Мы сейчас находимся на этапе формирования и утверждения состава федерального организационного комитета, который возглавит вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, — сказал Матыцин. — Мы надеемся, что по нашему предложению в ближайшее время будет проведено заседание федерального организационного комитета. Это предложение было рассмотрено на совещании под руководством [помощника президента России] Игоря Евгеньевича Левитина неделю назад».

По словам министра, одно из предложений — провести первое заседание оргкомитета в дни тестовых соревнований Специальной Олимпиады — с 2 по 6 февраля в Казани.

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«У меня и у моих коллег из министерства не вызывает никаких сомнений, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне — и по гостеприимству, и по международным стандартам, которые определены Специальной Олимпиадой», — добавил Матыцин, говоря о готовности Казани принять Всемирные игры.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена». С 8 по 16 января в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин. В данный момент организаторы находятся в стадии утверждения маршрута эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия игр.