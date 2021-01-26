В МОК заявили, что не рассматривают вариант переноса Олимпиады из Токио во Флориду

МОК 22 января подтвердил решимость провести Игры в Токио в ответ на информацию британской газеты Times о том, что внутри руководства Японии в частном порядке пришли к выводу о необходимости отменить Игры из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.