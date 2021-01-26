В МОК заявили, что не рассматривают вариант переноса Олимпиады из Токио во Флориду
ТАСС, 26 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вопрос о переносе Олимпийских игр из Токио в штат Флорида (США). Об этом ТАСС сообщили в
ТАСС, 26 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вопрос о переносе Олимпийских игр из Токио в штат Флорида (США). Об этом ТАСС сообщили в
Ранее телеканал ABC сообщил, что глава финансового управления штата Флорида Джимми Патронис написал письмо в МОК с предложением провести Игры.
«МОК не получал такое письмо. Олимпиада стартует в Токио 23 июля, а Паралимпиада — 24 августа», — говорится в сообщении.
МОК 22 января подтвердил решимость провести Игры в Токио в ответ на информацию британской газеты Times о том, что внутри руководства Японии в частном порядке пришли к выводу о необходимости отменить Игры
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но