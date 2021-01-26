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26 января, источник: ТАСС

В МОК заявили, что не рассматривают вариант переноса Олимпиады из Токио во Флориду

ТАСС, 26 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вопрос о переносе Олимпийских игр из Токио в штат Флорида (США). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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Ранее телеканал ABC сообщил, что глава финансового управления штата Флорида Джимми Патронис написал письмо в МОК с предложением провести Игры.

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«МОК не получал такое письмо. Олимпиада стартует в Токио 23 июля, а Паралимпиада — 24 августа», — говорится в сообщении.

МОК 22 января подтвердил решимость провести Игры в Токио в ответ на информацию британской газеты Times о том, что внутри руководства Японии в частном порядке пришли к выводу о необходимости отменить Игры из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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