Правительство Италии подписало декрет-закон о независимости НОК страны от государства

Данный закон гарантирует независимость НОК страны от государства и направлен на то, чтобы избежать санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которые могли быть введены в связи законопроектом о полной передаче финансирования спорта в стране государству, что противоречит Олимпийской хартии.