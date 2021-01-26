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16:10 (мск), источник: ТАСС

Правительство Италии подписало декрет-закон о независимости НОК страны от государства

ТАСС, 26 января. Правительство Италии одобрило декрет-закон, содержащий срочные меры, касающиеся организации и функционирования Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Данный закон гарантирует независимость НОК страны от государства и направлен на то, чтобы избежать санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которые могли быть введены в связи законопроектом о полной передаче финансирования спорта в стране государству, что противоречит Олимпийской хартии.

В случае наложения санкций Италия лишилась бы флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. Исполком МОК должен обсудить итальянский вопрос в среду.

Италия в 2026 году примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут 6—22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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