Правительство Италии подписало декрет-закон о независимости НОК страны от государства
ТАСС, 26 января. Правительство Италии одобрило
ТАСС, 26 января. Правительство Италии одобрило
Данный закон гарантирует независимость НОК страны от государства и направлен на то, чтобы избежать санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которые могли быть введены в связи законопроектом о полной передаче финансирования спорта в стране государству, что противоречит Олимпийской хартии.
В случае наложения санкций Италия лишилась бы флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. Исполком МОК должен обсудить итальянский вопрос в среду.
Италия в 2026 году примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут