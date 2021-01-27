Бах: Все национальные олимпийские комитеты уверены в проведении Игр в Токио

«Мы привержены успешному проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые должны начаться 23 июля. Этому же привержены все 206 национальных олимпийских комитетов и все международные федерации и спортсмены, которые за ними стоят», — сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.