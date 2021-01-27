Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
20:13 (мск), источник: ТАСС

Бах: Все национальные олимпийские комитеты уверены в проведении Игр в Токио

ТАСС, 27 января. Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду состоялось заседание исполнительного комитета МОК.

«Мы привержены успешному проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые должны начаться 23 июля. Этому же привержены все 206 национальных олимпийских комитетов и все международные федерации и спортсмены, которые за ними стоят», — сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
«Плохой парень изменился». Как Кокорина встретили в Италии
Тренер Нурмагомедова заговорил о регрессе Макгрегора
Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
Символ российского спорта попался на запрещённом препарате
Россиянин стал 4-м в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Мэра Турина дали срок из-за давки при просмотре финала ЛЧ
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь