Бах: Все национальные олимпийские комитеты уверены в проведении Игр в Токио
ТАСС, 27 января. Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок. Об этом на
ТАСС, 27 января. Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок. Об этом на
В среду состоялось заседание исполнительного комитета МОК.
«Мы привержены успешному проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые должны начаться 23 июля. Этому же привержены все 206 национальных олимпийских комитетов и все международные федерации и спортсмены, которые за ними стоят», — сказал Бах.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.