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20:27 (мск), источник: ТАСС

Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в формате видеоконференции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии в марте пройдут в формате видеоконференции. Об этом на пресс-конференции сообщил глава организации Томас Бах.

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Бах будет единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах.

Сессия МОК состоится 10—12 марта.

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