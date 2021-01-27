Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в формате видеоконференции
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии в марте пройдут в формате видеоконференции. Об этом на
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии в марте пройдут в формате видеоконференции. Об этом на
Бах будет единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах.
Сессия МОК состоится