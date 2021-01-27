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20:39 (мск), источник: ТАСС

Бах раскритиковал сообщения об отмене Олимпиады в Токио

ТАСС, 27 января. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал сообщения о невозможности провести летом Олимпийские игры в Токио. Об этом Бах заявил на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

«Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Олимпийским играм, — сказал Бах. — Сейчас появляется много спекуляции об отмене, о плане “Б”, есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи, попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город».

«Но все, кто знает о том, насколько сложно организовать Олимпиаду, должны понимать, что в столь короткий срок это невозможно сделать. Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут», — подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.

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