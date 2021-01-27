Бах раскритиковал сообщения об отмене Олимпиады в Токио

«Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Олимпийским играм, — сказал Бах. — Сейчас появляется много спекуляции об отмене, о плане “Б”, есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи, попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город».

«Но все, кто знает о том, насколько сложно организовать Олимпиаду, должны понимать, что в столь короткий срок это невозможно сделать. Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут», — подчеркнул он.