Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады в Токио

Согласно полученным данным, 48 из 100 опрошенных компаний считают, что Олимпиаду следует проводить в сокращенном масштабе. При этом еще 13 фирм выступают за то, чтобы соревнования проходили в формате, наиболее близком к обычному. Лишь три компании заявили, что Игры следует отменить или перенести, оставшиеся 36 не дали никакого ответа, сославшись на невозможность делать прогнозы в нынешней ситуации.

Многие представители бизнеса при этом полагают, что Олимпиада так или иначе положительно повлияет на экономику страны, которая пострадала в период пандемии.

Между тем, проведенный газетой Asahi в начале этой недели опрос жителей Японии продемонстрировал, что население придерживается другого мнения. Подавляющее большинство (86%) выступают за отмену или перенос Олимпиады. Только 11% респондентов заявили, что Игры все-таки стоит провести.

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