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11:51 (мск), источник: ТАСС

Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады в Токио

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Большая часть крупных японских компаний выступает за проведение летних Олимпийских игр в Токио этим летом, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социального опроса среди представителей бизнеса, опубликованные в четверг телеканалом NHK.

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Источник: AP 2020

Согласно полученным данным, 48 из 100 опрошенных компаний считают, что Олимпиаду следует проводить в сокращенном масштабе. При этом еще 13 фирм выступают за то, чтобы соревнования проходили в формате, наиболее близком к обычному. Лишь три компании заявили, что Игры следует отменить или перенести, оставшиеся 36 не дали никакого ответа, сославшись на невозможность делать прогнозы в нынешней ситуации.

Многие представители бизнеса при этом полагают, что Олимпиада так или иначе положительно повлияет на экономику страны, которая пострадала в период пандемии.

Между тем, проведенный газетой Asahi в начале этой недели опрос жителей Японии продемонстрировал, что население придерживается другого мнения. Подавляющее большинство (86%) выступают за отмену или перенос Олимпиады. Только 11% респондентов заявили, что Игры все-таки стоит провести.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» сохранено.

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