Матыцин: Каждый бюджетный рубль идет на развитие спорта

Ранее Счетная палата РФ провела исследование доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 год и заключила, что доступность массового спорта для всех групп населения не была обеспечена.

«Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития массового спорта — приоритетная задача Минспорта России, ее реализация заложена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре была утверждена правительством Российской Федерации, — заявил Матыцин. — Что касается заявления Счетной палаты, подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018−2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта».

Также министр отметил, что показатели не были достигнуты в силу пандемии коронавируса и сокращения массовых занятий спортом и тренировок спортсменов.

«Для детей в государственных и муниципальных учреждениях работают по всей стране многочисленные секции и спортивные школы, которые дают возможность заниматься там бесплатно либо за минимальную плату. На днях Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета гражданину за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги и законопроект о закреплении понятия “физкультурно-оздоровительная услуга”. Согласно внесенным в законодательство изменениям, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей, максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Это к вопросу о льготах и доступности спортивных объектов», — добавил Матыцин.