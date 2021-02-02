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17:17 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: Каждый бюджетный рубль идет на развитие спорта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ тратит каждый бюджетный рубль исключительно на развитие спорта. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Счетная палата РФ провела исследование доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 год и заключила, что доступность массового спорта для всех групп населения не была обеспечена.

«Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития массового спорта — приоритетная задача Минспорта России, ее реализация заложена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре была утверждена правительством Российской Федерации, — заявил Матыцин. — Что касается заявления Счетной палаты, подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018−2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта».

Также министр отметил, что показатели не были достигнуты в силу пандемии коронавируса и сокращения массовых занятий спортом и тренировок спортсменов.

«Для детей в государственных и муниципальных учреждениях работают по всей стране многочисленные секции и спортивные школы, которые дают возможность заниматься там бесплатно либо за минимальную плату. На днях Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета гражданину за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги и законопроект о закреплении понятия “физкультурно-оздоровительная услуга”. Согласно внесенным в законодательство изменениям, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей, максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Это к вопросу о льготах и доступности спортивных объектов», — добавил Матыцин.

Министр также указал, что ведомство разработает единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС) для корректировки методики расчета в силу выявленных расхождений статистики. «Планируется, что уже к четвертому кварталу 2021 года цифровая платформа будет содержать сведения, которые позволят более точно рассчитать количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также будет включать реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий, информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины», — заключил Матыцин.

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