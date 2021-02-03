Болельщикам на Олимпиаде в Токио запретят кричать и петь

Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами. Эта мера призвана предотвратить распространение коронавируса.

Правила проведения Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса были представлены ранее 3 февраля. В их составлении принимали участие Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.