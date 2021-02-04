Матыцин: Футбол и борьба могли бы стать основой партнерства РФ и Сенегала в сфере спорта

3 февраля в рамках визита в Дакар по линии президиума седьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Матыцин встретился с президентом Сенегала Маки Саллом.

«Декларация саммита “Россия — Африка”, который прошел в октябре 2019 года в Сочи, закрепила ключевые направления нашей совместной работы, в том числе в области спортивного сотрудничества, — сказал Матыцин. — Российская Федерация заинтересована в расширении взаимодействия с сенегальскими партнерами в области физической культуры и спорта. Между нашими странами очень много общего в спортивном плане. Считаю, что футбол и спортивная борьба могли бы стать основой для выстраивания партнерских связей между Россией и Сенегалом».