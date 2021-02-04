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14:54 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент МОК на 100% уверен, что Игры в Токио состоятся

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио, несмотря на пандемию коронавируса, состоятся в этом году с вероятностью 100%. Такое мнение в интервью газете Nikkei высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

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Источник: AP 2020

«На 100% [уверен]. Это сложно, но Игры в Токио состоятся», — сказал он. Коутс также отверг вероятность еще одной отсрочки Олимпиады.

«МОК, оргкомитет Игр, правительство Японии и администрация Токио были полны решимости провести эти игры с тех пор, как разразилась пандемия в феврале прошлого года. Мы сохранили нашу решимость. И мы не видим препятствий для этого», — добавил вице-президент комитета.

Говоря о варианте проведения Игр без зрителей, Коутс подчеркнул, что такой план рассматривается, однако окончательного решения на этот счет нет. Оно может быть принято в марте или апреле. При этом Коутс отметил, что для самих спортсменов присутствие зрителей на стадионах не является важнейшим элементом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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