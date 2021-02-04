Вице-президент МОК на 100% уверен, что Игры в Токио состоятся

«На 100% [уверен]. Это сложно, но Игры в Токио состоятся», — сказал он. Коутс также отверг вероятность еще одной отсрочки Олимпиады.

«МОК, оргкомитет Игр, правительство Японии и администрация Токио были полны решимости провести эти игры с тех пор, как разразилась пандемия в феврале прошлого года. Мы сохранили нашу решимость. И мы не видим препятствий для этого», — добавил вице-президент комитета.

Говоря о варианте проведения Игр без зрителей, Коутс подчеркнул, что такой план рассматривается, однако окончательного решения на этот счет нет. Оно может быть принято в марте или апреле. При этом Коутс отметил, что для самих спортсменов присутствие зрителей на стадионах не является важнейшим элементом.