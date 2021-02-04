Первые шесть тестовых соревнований Универсиады-2023 пройдут в 2022 году

«Дирекцией разработана комплексная программа тестовых мероприятий, главным из которых станет мировое первенство среди студентов по боевым искусствам, запланированное на 2022 год. В этом году всего планируется проведение шести тестовых соревнований по шести видам спорта. В 2023 году планируются 12 тестовых соревнований по 17 видам спорта, в том числе симуляция игр по шести видам спорта на площадке МВЦ “Екатеринбург-Экспо”», — цитирует портал руководителя исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александра Чернова.

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Проведение тестовых состязаний необходимо для качественной организации соревнований по 18 видам спорта на Всемирных летних студенческих играх 2023 года. «Пилотные» игры необходимы для проверки работы всех систем спортивных объектов, уровня подготовки специалистов всех задействованных служб, — уточняется на портале. Ранее такая практика применялась в Екатеринбурге в процессе организации матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.