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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ОКР официально приглашен на Игры-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет официально пригласил ОКР принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году, сообщается на официальном сайте комитета.

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Источник: Reuters

«ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков отметил, что сейчас главной целью является подготовка российских спортсменов к главным стартам после непростого прошлого года. Он также подчеркнул, что будут соблюдаться все необходимые профилактические меры, включая вакцинацию. Поздняков заявил, что ни о каком нейтральном статусе речи быть не может.

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