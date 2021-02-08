Олимпийский комитет Белоруссии получил приглашение от МОК на Игры в Пекине

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

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Национальный олимпийский комитет отмечает, что белорусская сборная традиционно занимает ведущие позиции в зимних видах спорта. На Играх в Сочи и в Пхёнчхане белорусские спортсмены завоевали девять наград, семь из которых — золотые.

Исполком МОК 7 декабря наложил временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национального олимпийского комитета. Решение не отразится на спортсменах, они сохранили право представлять свою страну на Играх.