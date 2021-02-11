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11:15 (мск), источник: ТАСС

Отбор спортсменов в сборную России на Универсиаду-2023 начнется в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Определение состава сборной России на соревнования Универсиады-2023 начнется в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

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«В 2022 году — начале 2023 года будет основной набор спортсменов в сборную команду Универсиады-2023», — сказал Кокшаров. Ректор отметил, что вуз готовит свои предложения по тренировочному процессу и по психофизиологическим нагрузкам спортсменов. Также вуз надеется, что в состав сборной от Свердловской области войдут его студенты.

Соревнования пройдут по 18 видам спорта, среди которых прыжки в воду, стрельба из лука, спортивная гимнастика, теннис, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, плавание, дзюдо, самбо, регби, волейбол, бадминтон, художественная гимнастика, бокс, фехтование, тхэквондо и водное поло. Будет разыграно 247 медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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