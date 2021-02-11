Отбор спортсменов в сборную России на Универсиаду-2023 начнется в 2022 году

«В 2022 году — начале 2023 года будет основной набор спортсменов в сборную команду Универсиады-2023», — сказал Кокшаров. Ректор отметил, что вуз готовит свои предложения по тренировочному процессу и по психофизиологическим нагрузкам спортсменов. Также вуз надеется, что в состав сборной от Свердловской области войдут его студенты.

Соревнования пройдут по 18 видам спорта, среди которых прыжки в воду, стрельба из лука, спортивная гимнастика, теннис, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, плавание, дзюдо, самбо, регби, волейбол, бадминтон, художественная гимнастика, бокс, фехтование, тхэквондо и водное поло. Будет разыграно 247 медалей.