СМИ: Новым главой оргкомитета Игр в Токио станет мэр Олимпийской деревни Кавабути

Кавабути 84 года. Он бывший футболист и в настоящее время занимает пост советника в Японской футбольной ассоциации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О грядущей отставке Мори ранее сообщил телеканал «Фудзи». В пятницу должно пройти заседание исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020». На нем, скорее всего, и будет принято это решение.

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Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета уже осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota («Тойота»). Оппозиционные партии Японии также намерены совместно требовать от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с отставкой Мори. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.