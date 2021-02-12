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12 февраля, источник: ТАСС

Kyodo: Мэр Олимпийской деревни не будет назначен новым главой оргкомитета Игр в Токио

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути не будет новым главой организационного комитета Олимпиады в Токио после отставки Ёсиро Мори. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

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Источник: Reuters

Днем ранее о грядущем назначении сообщил ряд японских СМИ. Кроме того, сам Кавабути выражал готовность возглавить оргкомитет в случае принятия такого решения. Об альтернативной кандидатуре на указанный пост на данный момент не сообщается.

Сабуро Кавабути сейчас 84 года. Он бывший футболист и тренер, который тренировал команду «Фурукава электрик» и сборную Японии (1980−1981 гг.). В настоящее время Кавабути занимает пост советника в Японской футбольной ассоциации.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Главу оргкомитета уже осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Как ожидается, в течение дня состоится заседание исполнительного совета оргкомитета, на котором будет принято решение об отставке Мори.

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