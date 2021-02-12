Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Мори ушел в отставку на фоне скандала

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — сказал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мори родился в 1937 году. Он окончил престижный университет Васэда. За свою политическую карьеру, будучи членом Либерально-демократической партии, он занимал пост министра образования, возглавлял транспортное ведомство. С 2000 по 2001 год Мори был премьер-министром Японии. В 2014 году после того, как Токио был выбран столицей Олимпиады 2020 года, он возглавил оргкомитет Игр.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.