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15:28 (мск), источник: ТАСС

Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета, адвокат Анатолий Кучерена.

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12 февраля состоялось первое заседание нового состава наблюдательного совета РУСАДА. На нем прошли выборы председателя наблюдательного совета и заместителя председателя, которым стал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА помимо Шашихиной и Кучерены также входят заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталья Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежних членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября и связано с вступлением в силу нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления.

До 1 января пост председателя наблюдательного совета РУСАДА занимал управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателя — Чехонин.

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