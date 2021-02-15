Против проведения Олимпиады в 2021 году выступили 56% японских компаний
ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 56% японских компаний выступили либо за перенос, либо за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в нынешнем году
ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 56% японских компаний выступили либо за перенос, либо за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в нынешнем году
За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20% респондентов, без зрителей — 17%, поддержали организацию соревнований в полноценном формате 7,7%. Кроме того, более 70% японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады окажет лишь небольшое влияние на объемы их прибыли.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но