Против проведения Олимпиады в 2021 году выступили 56% японских компаний

За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20% респондентов, без зрителей — 17%, поддержали организацию соревнований в полноценном формате 7,7%. Кроме того, более 70% японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады окажет лишь небольшое влияние на объемы их прибыли.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.