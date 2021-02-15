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15 февраля, источник: ТАСС

Международный олимпийский комитет разработал дорожную карту до 2025 года

ТАСС, 15 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил новую стратегическую дорожную карту «Олимпийская повестка — 2020 + 5». Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Новая дорожная карта основывается на результатах «Олимпийской повестки — 2020», которая была принята в 2014 году, и является ее преемницей. Она будет регулировать работу МОК и олимпийского движения до 2025 года. «Олимпийская повестка — 2020 + 5» включает в себя 15 рекомендаций, которые были разработаны в рамках инклюзивного процесса сотрудничества и которые основаны на ключевых тенденциях, имеющих решающее значение в посткоронавирусном мире.

«Когда мы приняли “Олимпийскую повестку — 2020” в 2014 году, мы сделали это под лозунгом “меняйся сам или мир тебя изменит”, он справедлив и на сегодняшний день, так как окружающий нас мир продолжает развиваться, — сказал президент МОК Томас Бах. — Ничто не иллюстрирует это лучше, чем продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 и ее последствия для общества. Какими бы сложными ни казались обстоятельства прямо сейчас, если мы сделаем правильные выводы, мы сможем превратить их в возможности, для этого мы должны незамедлительно заняться этой будущей средой».

Дорожная карта «Олимпийская повестка — 2020 + 5» будет представлена членам МОК для обсуждения и принятия на 137-й сессии организации, которая пройдет в марте нынешнего года.

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