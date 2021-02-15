Международный олимпийский комитет разработал дорожную карту до 2025 года

Новая дорожная карта основывается на результатах «Олимпийской повестки — 2020», которая была принята в 2014 году, и является ее преемницей. Она будет регулировать работу МОК и олимпийского движения до 2025 года. «Олимпийская повестка — 2020 + 5» включает в себя 15 рекомендаций, которые были разработаны в рамках инклюзивного процесса сотрудничества и которые основаны на ключевых тенденциях, имеющих решающее значение в посткоронавирусном мире.

«Когда мы приняли “Олимпийскую повестку — 2020” в 2014 году, мы сделали это под лозунгом “меняйся сам или мир тебя изменит”, он справедлив и на сегодняшний день, так как окружающий нас мир продолжает развиваться, — сказал президент МОК Томас Бах. — Ничто не иллюстрирует это лучше, чем продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 и ее последствия для общества. Какими бы сложными ни казались обстоятельства прямо сейчас, если мы сделаем правильные выводы, мы сможем превратить их в возможности, для этого мы должны незамедлительно заняться этой будущей средой».