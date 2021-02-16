Матыцин предложил спортсменам из стран СНГ привиться российской вакциной от коронавируса

Ранее сообщалось, что Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов национальных команд России. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

Министр подчеркнул, что связи между странами СНГ достойно выдержали проверку на прочность пандемией. «С самого начала пандемии Россия оказывает существенную помощь странам СНГ в борьбе с COVID-19, — заявил министр. — Безвозмездно переданы тест-системы и реагенты для проведения около полутора миллионов исследований, а также комплексы для бесконтактного измерения температуры. Во многие государства СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов. Пандемия наглядно продемонстрировала, что у коронавируса нет национальных границ, в этот сложный для всех период объединительная роль спорта приобретает особое значение».

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«Все мы — часть одной большой спортивной семьи, в которой принято помогать друг другу. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных команд государств — участников СНГ российской вакциной. Это важный шаг на пути к безопасному проведению Олимпиады в Токио», — заключил Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.