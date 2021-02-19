В Архангельской области тренера осудили за склонение подростков к употреблению допинга
Тренер
Тренер
«Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник
Сообщается, что наставника не устраивали и без того довольно успешные выступления его подопечных. Ему не нравилось отсутствие значимого роста показателей. Тренер лично не один раз вводил детям допинг, тщательно прятал запрещенный препарат, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой.
Тренер освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующим основаниям.