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14:07 (мск), источник: Sport24

В Архангельской области тренера осудили за склонение подростков к употреблению допинга

Тренер физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске осужден за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Архангельского областного суда.

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«Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник физкультурно-оздоровительного комплекса, пенсионер МВД, признан виновным в склонении несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Тренировавший несовершеннолетних спортсменов гражданин осужден по п. “б” ч. 2 ст. 230.1 УК РФ (“Склонение спортсмена иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних спортсменов”)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что наставника не устраивали и без того довольно успешные выступления его подопечных. Ему не нравилось отсутствие значимого роста показателей. Тренер лично не один раз вводил детям допинг, тщательно прятал запрещенный препарат, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой.

Тренер освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующим основаниям.

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