В Архангельской области тренера осудили за склонение подростков к употреблению допинга

«Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник физкультурно-оздоровительного комплекса, пенсионер МВД, признан виновным в склонении несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Тренировавший несовершеннолетних спортсменов гражданин осужден по п. “б” ч. 2 ст. 230.1 УК РФ (“Склонение спортсмена иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних спортсменов”)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что наставника не устраивали и без того довольно успешные выступления его подопечных. Ему не нравилось отсутствие значимого роста показателей. Тренер лично не один раз вводил детям допинг, тщательно прятал запрещенный препарат, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой.