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17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно название российской команды для выступления на Олимпиадах

Стало известно название российской команды для выступления на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: AP 2020

Отечественные спортсмены смогут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), однако использование полного названия организации будет запрещено.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Санкции были смягчены после решения Всемирного антидопингового агентства, постановившего в декабре 2019 года лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Тогда же Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

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