Стало известно название российской команды для выступления на Олимпиадах

Отечественные спортсмены смогут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), однако использование полного названия организации будет запрещено.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.