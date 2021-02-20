Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

«Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил решимость страны провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые станут символом преодоления пандемии. Он также заявил, что Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — подчеркивается в сообщении ведомства.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот саммит стал первым с апреля 2020 года. Участие в нем приняли премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии. Для нынешних лидеров Италии, США и Японии, а также для руководства Евросоюза это первая встреча в данном формате.