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09:28 (мск), источник: ТАСС

Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) выразили поддержку проведению в этом году летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу японским министерством иностранных дел по итогам прошедшего в пятницу виртуального саммита неформального объединения экономически развитых стран мира.

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Источник: Reuters

«Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил решимость страны провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые станут символом преодоления пандемии. Он также заявил, что Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — подчеркивается в сообщении ведомства.

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Этот саммит стал первым с апреля 2020 года. Участие в нем приняли премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии. Для нынешних лидеров Италии, США и Японии, а также для руководства Евросоюза это первая встреча в данном формате.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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