УрФУ примет тестовые соревнования Универсиады-2023 на отремонтированных объектах

Первые шесть тестовых соревнований по шести видам спорта пройдут в 2022 году, главным мероприятием станет мировое первенство FISU по боевым искусствам. В 2023 году планируются 12 тестовых соревнований по 17 видам спорта.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.