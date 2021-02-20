WADA не против использования «Спутника V», но отправило в РУСАДА запрос о вакцине

Ранее WADA сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов с целью защиты от коронавируса.

«Что касается вакцины “Спутник V”, WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», — сообщил представитель пресс-службы.

В WADA уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.

«Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране, — продолжил собеседник ТАСС. — Кроме того, WADA имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям».