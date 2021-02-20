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13:17 (мск), источник: ТАСС

WADA не против использования «Спутника V», но отправило в РУСАДА запрос о вакцине

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет оснований полагать, что с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил. В то же время, как сообщили ТАСС в пресс-службе WADA, был отправлен запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине.

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Ранее WADA сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов с целью защиты от коронавируса.

«Что касается вакцины “Спутник V”, WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», — сообщил представитель пресс-службы.

В WADA уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.

«Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране, — продолжил собеседник ТАСС. — Кроме того, WADA имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям».

На данный момент кроме российского «Спутник V» в мире также используются три вакцины, разработанные в США, две — в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.

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