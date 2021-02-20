Логотип ОКР будет использоваться на флаге и экипировке российских олимпийцев

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

«Название команды будет ROC (Russian Olympic Committee). Хотел бы обратить внимание, что в отличие от Пхёнчхана, где ОКР был временно отстранен, в ближайших Играх ОКР будет принимать участие. На экипировке, мы полагаем, будет только логотип ОКР, на нем четко имеющие фантазию увидят прямой референт цветов российского триколора. К сожалению, не удалось отстоять сам флаг, но его цвета будут использоваться в течение двух лет», — отметил Поздняков.

«Смысл аббревиатуры, во-первых, это телевизионные трансляции. Во-вторых, все стороны сошлись во мнении, что к слову “российский” должно быть добавлено слово “нейтральный”. Все стороны пришли к выводу, что это слово не нужно использовать, а ограничиться аббревиатурой. Это консенсус, к которому пришли стороны», — добавил президент ОКР.