К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов

По словам Сергея Ковальчука, самое важное и ответственное направление для министерства в этом году — подготовка к летней Олимпиаде. На заключительном этапе готовятся к Играм около 260 атлетов в 26 видах спорта. По состоянию на 19 февраля квалификационные требования на право участия в Играх выполнили 74 белорусских спортсмена в 16 видах спорта в 64 дисциплинах. Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110−120 лицензий.

Как отметили в Минспорта, динамика выступления белорусских спортсменов в течение олимпийского цикла позволяет судить о достаточно эффективной подготовке к стартам. Правда, количество завоеванных медалей в 2020 году уменьшилось из-за отмены соревнований на фоне пандемии.

По итогам года Сергей Ковальчук выделил медальные достижения борцов вольного и греко-римского стилей, велоспорта, представителей художественной и спортивной гимнастики, а также пловцов, которые в течение минувшего года установили 35 национальных, два европейских и один мировой рекорд.

Подготовка молодых атлетов остается одним из приоритетов спортивной отрасли. Для более эффективной работы в этом направлении в нормативную базу внесены корректировки. Изменена наполняемость групп занимающихся, пересмотрены подходы к присвоению тренерам квалификационных категорий. Также поставлена задача оптимизировать центры олимпийского резерва в регионах, которые не должны дублировать по своим функциям спортивные школы. Наряду с этим пересмотрена система комплектования училищ олимпийского резерва (УОР) с прицелом на развитие приоритетных олимпийских видов спорта. Определены концепции развития определенных видов спорта, и эти документы должны учитываться при комплектовании УОРов.

Кроме того, в Беларуси в 2020 году уделяли много внимания массовой физической культуре. В будущем совершенствование спортивной инфраструктуры останется одним из основных приоритетов страны. Впервые в отраслевую программу «Физическая культура и спорт» на 2021−2025 годы включено строительство спортивных объектов. Так, в регионах планируется возвести 25 ФОКов и семь бассейнов.