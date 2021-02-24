Великобритания не поддержала идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Борис Джонсон, отвечая в Палате общин на призыв лидера партии «Либеральные демократы» Эда Дейви бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине, информирует ТАСС.

«Что касается темы спортивных бойкотов, то обычно мы не поддерживаем бойкотирование спортивных мероприятий. Это последовательная позиция нашего правительства», — заявил Джонсон.