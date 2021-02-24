Великобритания не поддержала идею бойкота Олимпийских игр в Пекине
Правительство Великобритании не поддерживает практику бойкотирования спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека.
Правительство Великобритании не поддерживает практику бойкотирования спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека.
Об этом 24 февраля заявил
«Что касается темы спортивных бойкотов, то обычно мы не поддерживаем бойкотирование спортивных мероприятий. Это последовательная позиция нашего правительства», — заявил Джонсон.
Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом являются приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в