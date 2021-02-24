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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Великобритания не поддержала идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

Правительство Великобритании не поддерживает практику бойкотирования спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Борис Джонсон, отвечая в Палате общин на призыв лидера партии «Либеральные демократы» Эда Дейви бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине, информирует ТАСС.

«Что касается темы спортивных бойкотов, то обычно мы не поддерживаем бойкотирование спортивных мероприятий. Это последовательная позиция нашего правительства», — заявил Джонсон.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом являются приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

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