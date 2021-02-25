Со спортивным раздором: решится ли кто-то на бойкот Олимпиады в Пекине

На Западе всё активнее раздаются призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Синьцзяне. На этой неделе за то, чтобы считать обращение Китая с уйгурами геноцидом и на этом основании отобрать у Пекина Игры, проголосовал парламент Канады. Ранее к аналогичному шагу власти своих стран призвали некоторые парламентарии Британии, США и Австралии. Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон, впрочем, на этой неделе дал понять: бойкота не будет. Сдержанно к демаршу при всей своей нелюбви к Китаю относятся и другие западные лидеры. Во многом такая позиция связана с тем, что предыдущие бойкоты Игр не решили международных проблем, а только навредили спортсменам, о чем «Известиям» напомнили и в Международном олимпийском комитете. Тем не менее, как считают эксперты, призывы к демонстративному отказу от участия в Олимпиаде, стартующей 4 февраля 2022 года, будут раздаваться вплоть до ее начала.

Группа противников

В Древней Греции на время Олимпийских игр стороны в обязательном порядке прекращали все междоусобные войны. В современном мире, втянутом, по мнению некоторых аналитиков, в новую холодную войну между Западом и Китаем, жестко разграничить политику и спорт куда сложней. Право на проведение Олимпиады-2022 КНР выиграла еще в 2015 году. Но за год до ее начала на Западе стали усиливаться призывы бойкотировать соревнования в знак протеста против нарушений прав человека китайскими властями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

На этой неделе палата общин Канады единогласно проголосовала за то, чтобы объявить действия Китая в Синьцзяне геноцидом уйгур, призвав Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры из Пекина, например, в Канаду. С открытым письмом, содержащим аналогичный призыв, к президенту США Джо Байдену на этой неделе обратился конгрессмен-республиканец Джон Катко.

Ранее с воззванием не сидеть сложа руки и отреагировать на репрессии против уйгур в Китае бойкотом Олимпиады в Пекине выступили лидер британских либерал-демократов Эд Дэви и лейборист Крис Брайант. Общественные дискуссии о целесообразности отказа от участия в Олимпиаде на территории КНР стали всё активнее вестись и в Австралии.

Впрочем, лидеры этих стран предпочли не сжигать все мосты. 24 февраля британский премьер Борис Джонсон заявил, что бойкота не будет, а Великобритания и так «возглавляет международные действия в ООН по привлечению Китая к ответственности». В ответ на обвинения в геноциде должно быть проведено заслуживающее доверия международное расследование, заметил, в свою очередь, глава МИД Канады Марк Гарн, воздержавшийся, как и другие члены правительства, от голосования по теме бойкота в парламенте.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, ранее согласившийся с определением событий в Синьцзяне как «геноцид», бойкот пекинской Олимпиады исключать не стал. Однако заметил, что это решение будет приниматься в консультациях с «дружественными демократиями» — прежде всего союзниками США по альянсу «Пять глаз», куда, помимо Британии и Канады, входят также Новая Зеландия и Австралия.

На запрос «Известий», что думают об этом в двух последних странах, их внешнеполитические ведомства не ответили.

Китай между тем призывы к бойкоту Олимпиады без ответа не оставил. Вслед за резолюцией канадского парламента посольство КНР в этой стране назвало демарш «грубым вмешательством во внутренние дела Китая и злонамеренной провокацией против 1,4 млрд его граждан». А МИД КНР напомнил, что «вопиющая политизация спорта нарушает дух олимпийского движения и наносит ущерб интересам их спортсменов».

Но самая жесткая реакция по традиции последовала по каналам китайского издания Global Times. Бойкот зимних Игр в Пекине 2022 года не получит широкой поддержки, написал главный редактор этой газеты Ху Сицзинь в начале февраля, пообещав, что «Китай серьезно накажет любую страну, которая последует такому призыву».

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Уроки истории

В Международном олимпийском комитете (МОК) «Известиям» пояснили, что он должен сохранять нейтралитет по всем глобальным политическим вопросам, хотя присуждение права на проведение Игр тому или иному Национальному олимпийскому комитету не означает согласия МОК с политической структурой, социальными условиями или стандартами в области прав человека в этой стране. И в преддверие зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года оценочная комиссия МОК рассмотрела мнения независимых НПО по ряду вопросов, включая права человека, поднимая затем их перед правительством КНР и местными органами власти.

— Мы получили заверения в том, что принципы Олимпийской хартии будут соблюдаться в контексте Игр, — подчеркнули в пресс-службе МОК.

Но главное, там призвали не забывать об уроках двух последних в истории бойкотах Олимпиады. В 1980 году в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан американский президент Джимми Картер призвал отказаться от участия в Играх в Москве. Порядка 65 стран бойкот поддержали, но немалое число спортсменов оттуда всё же приехали в СССР, выступив под олимпийским флагом (британским бегунам Себастьяну Коу и Стиву Оветту, чья страна примкнула к бойкоту, участие в московских Играх даже принесло золотые медали). Четыре года спустя Москва и страны Восточной Европы демонстративно не отправили свои команды на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

— Эти два бойкота разрушили мечты и карьеру тысяч спортсменов со всего мира и лишили их прав. Но они никогда не достигли ни одной из политических целей, намеченных правительствами, — назидательно отметили в беседе с «Известиями» в МОК.

К слову, в 2008 году Пекин принимал летнюю Олимпиаду, и уже тогда на Западе существовало определенное недовольство нарушениями прав человека в КНР.

— Но в то время для большинства западных стран и их союзников было более важно построить конструктивные отношения с Китаем как с развивающейся экономикой с прибыльным внутренним рынком. В 2021 году КНР стала главной политической угрозой для Запада, и контроль над международным влиянием Китая теперь входит в дипломатические интересы западных стран, — сказал «Известиям» эксперт в области спортивной дипломатии, руководитель программы спорта, политики, управления и международного развития Эдинбургского университета Ли Чон У.

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По его словам, внутреннюю политику из-за давления Запада Пекин менять не станет. Однако на фоне стремления провести первое после пандемии COVID-19 (не считая Игр в Токио в этом году) спортивное мегасобытие, демонстрирующее миру эффективную антивирусную программу Китая, власти страны могут с неохотой пойти на некоторые символические жесты, чтобы сбить негативную шумиху на Западе.

— Для КНР не менее важно управление международной репутацией на предстоящих Олимпийских играх, и бойкот, безусловно, еще больше ухудшит репутацию Китая в мире после COVID-19, — пояснил Ли Чон У.

При этом эксперт предположил, что вопрос о потенциальном бойкоте Олимпиады в Пекине будет подниматься западными странами до последней минуты, хотя в конечном итоге все они отправят своих спортсменов на Игры, ограничившись неучастием политических лидеров на церемониях открытия и закрытия в знак протеста.