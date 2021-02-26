Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого
Генеральный секретарь НОК Полина Головина изначально предложила на пост президента НОК две кандидатуры — Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. «Поступили предложения по двум кандидатурам», — уточнила она.
Полина Головина
«Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта», — сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что больше чем
«Старался делать все для того, чтобы
Во время собрания
«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор», — сказал Александр Лукашенко.
Виктор Лукашенко в свою очередь отметил, что должность Президента Национального олимпийского комитета возлагает на него большую ответственность. Он выразил надежду, что вместе с коллегами ему удастся внести свой вклад в развитие спорта в стране. «Мы понимаем, что спрос с нас будет большим. Но хотим заверить, что НОК совместно с Минспорта, федерациями, другими заинтересованными сделают максимально возможное, чтобы мы достойно выглядели на любых спортивных аренах», — пообещал новый руководитель НОК.
Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого