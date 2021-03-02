Минспорт утвердил перечень высоких результатов для команд
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма установило перечень спортивных результатов, достигнутых клубами по виду (видам) спорта и иными организациями физической культуры и спорта на европейских клубных турнирах по игровым видам спорта, в Континентальной хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, относимых к высоким. Соответствующее постановление Минспорта № 6 от 19 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом