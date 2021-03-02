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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Минспорт утвердил перечень высоких результатов для команд

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма установило перечень спортивных результатов, достигнутых клубами по виду (видам) спорта и иными организациями физической культуры и спорта на европейских клубных турнирах по игровым видам спорта, в Континентальной хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, относимых к высоким. Соответствующее постановление Минспорта № 6 от 19 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Высоким результатом в баскетболе будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, в ¼ финала чемпионата Единой лиги ВТБ, а также в групповой турнир Лиги чемпионов. В бейсболе — 1−8 места Кубка Европы. В водном поло — выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в ¼ финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе — 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.

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В гандболе будет называться высоким результатом ¼ финала в Лиге Европы и Кубке Европы, а также выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

В футболе высоким результатом считается выход в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — для женщин. В мини-футболе — выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

В хоккее с шайбой к высокому результату будет относиться выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ, в Континентальном кубке — 1−2 места. В хоккее на траве — выход в групповой турнир Евролиги, в «Трофи» — 1−2 места.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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