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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Этап эстафеты огня перед Олимпиадой в Токио посвятят Играм-1964

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из заключительных этапов эстафеты огня «Токио-2020» будет посвящен Играм 1964 года и пройдет в местах их проведения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Источник: AP 2020

Организаторы сделали акцент на теме наследия двух Олимпиад. В столице Японии факел Игр стартует 9 июля с Олимпийского парка Комадзава. В 1964 году здесь проходили турниры по борьбе, хоккею на траве и волейболу, который дебютировал на главных стартах четырехлетия.

Особенностью проведения эстафеты станут способы транспортировки олимпийского огня. Факел поднимется к водам озера Окутама и будет переправлен на каноэ через ущелье Митаке, где каждую осень проходит фестиваль осенних цветов.

Маршрут проложен также рядом с архитектурным музеем под открытым небом Эдо, где представлена реконструкция зданий на протяжении всей японской истории, музеем графического рисунка манга и комического искусства дома Токива-со.

На заключительном этапе эстафеты огонь также разместится в самом высоком здании страны, принимающей Олимпиаду, — башне Skytree высотой 634 м. Факелоносцы поднимутся на смотровую площадку только на 350 м.

Огонь Игр XXXII Олимпиады в Токио был зажжен 12 марта 2020 года в Древней Олимпии. Эстафета стартовала в Греции, но из-за пандемии коронавируса была сокращена, а после перелета в Японию в связи с переносом стартов лампада с огнем помещена на хранение в месте с повышенной безопасностью.

Эстафета огня Игр XXXII Олимпиады, получившая названия «Надежда освещает наш путь», стартует в префектуре Фукусима 25 марта 2021 года и пройдет по территории Страны восходящего солнца на протяжении 121 дня — до 23 июля.

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