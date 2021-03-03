Этап эстафеты огня перед Олимпиадой в Токио посвятят Играм-1964

Организаторы сделали акцент на теме наследия двух Олимпиад. В столице Японии факел Игр стартует 9 июля с Олимпийского парка Комадзава. В 1964 году здесь проходили турниры по борьбе, хоккею на траве и волейболу, который дебютировал на главных стартах четырехлетия.

Особенностью проведения эстафеты станут способы транспортировки олимпийского огня. Факел поднимется к водам озера Окутама и будет переправлен на каноэ через ущелье Митаке, где каждую осень проходит фестиваль осенних цветов.

Маршрут проложен также рядом с архитектурным музеем под открытым небом Эдо, где представлена реконструкция зданий на протяжении всей японской истории, музеем графического рисунка манга и комического искусства дома Токива-со.

На заключительном этапе эстафеты огонь также разместится в самом высоком здании страны, принимающей Олимпиаду, — башне Skytree высотой 634 м. Факелоносцы поднимутся на смотровую площадку только на 350 м.

Огонь Игр XXXII Олимпиады в Токио был зажжен 12 марта 2020 года в Древней Олимпии. Эстафета стартовала в Греции, но из-за пандемии коронавируса была сокращена, а после перелета в Японию в связи с переносом стартов лампада с огнем помещена на хранение в месте с повышенной безопасностью.