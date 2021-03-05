Руководство оргкомитета Игр в Токио исключило вариант повторного переноса соревнований

«Есть люди, которые говорят, что Игры нужно вновь отложить, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле — это последний возможный вариант», — отметил Муто.
В начале года аналогичную позицию озвучивал и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По данным многочисленных опросов, проводившихся в последние месяцы, подавляющее большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпийских Игр в Токио этим летом из-за ситуации с распространением нового коронавируса. В частности, по данным январского опроса общенациональной газеты Asahi, по меньшей мере 86% жителей страны выступают против проведения Игр.
В настоящее время японские власти рассматривают вопрос отказа от допуска иностранных болельщиков на Игры, а также вопрос введения резкого ограничения на посещение соревнований местными жителями из-за ситуации с распространением коронавируса. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца марта.
Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.