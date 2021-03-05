Руководство оргкомитета Игр в Токио исключило вариант повторного переноса соревнований

«Есть люди, которые говорят, что Игры нужно вновь отложить, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле — это последний возможный вариант», — отметил Муто.

В начале года аналогичную позицию озвучивал и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По данным многочисленных опросов, проводившихся в последние месяцы, подавляющее большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпийских Игр в Токио этим летом из-за ситуации с распространением нового коронавируса. В частности, по данным январского опроса общенациональной газеты Asahi, по меньшей мере 86% жителей страны выступают против проведения Игр.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время японские власти рассматривают вопрос отказа от допуска иностранных болельщиков на Игры, а также вопрос введения резкого ограничения на посещение соревнований местными жителями из-за ситуации с распространением коронавируса. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца марта.