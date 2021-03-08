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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК не признал избрание Виктора Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии и продлил санкции в отношении него и Дмитрия Баскова, сообщается на сайте МОК.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, такое решение принято исполкомом МОК, который также не признал избрание Баскова членом исполкома НОК.

Виктор Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

В декабре 2020 года МОК объявил, что комитет временно запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, занимавшему тогда также пост главы НОК, а также Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры.

МОК принял к сведению, что устав НОК Белоруссии был обновлен в соответствии со стандартами надлежащего управления. Были внесены положения для:

  • обеспечения лучшей защиты прав спортсменов от любой дискриминации или ненадлежащего давления;.
  • усиления автономии НОК, в частности, введения гарантий того, чтобы избранные члены исполкома больше не занимали одновременно какие-либо государственные должности;.
  • введения ограничений на количество сроков и максимальный возраст избираемых членов исполкома НОК.

В то же время МОК «с большим разочарованием отметил, что НОК не смог полностью выполнить первый пункт решения исполкома МОК от 7 декабря 2020 года о том, что предыдущее руководство НОК Белоруссии не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, национальных спортивных федераций или спортивного движения».

МОК также принял решение не приглашать и не предоставлять аккредитацию высокопоставленным государственным служащим Белоруссии для участия в Олимпийских играх.

МОК будет поддерживать связь с НОК и другими членами вновь избранного исполкома НОК через генерального секретаря НОК. Исполком МОК будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер в зависимости от развития ситуации.

Виктор Лукашенко, ранее занимавший пост вице-президента НОК Белоруссии, был избран президентом организации 26 февраля.

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