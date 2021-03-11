«Большая трагедия предательства»: Степановы пожаловались ООН на Россию

Супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск в ООН, в котором заявили, что в России существовала система государственной поддержки допинга в нарушение седьмой статьи Международного пакта о гражданских и правах. Об этом сообщает Sports Integrity Initiative. Жалоба, изложенная на 128 страницах, адресована Верховному комиссару по правам человека Организации объединенных наций (ООН).

Седьмая статья гласит о том, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам».

Юлия Степанова в поданном иске утверждает, что якобы фактически была принуждена участвовать как раз в «медицинском или научном эксперименте», так как, находясь в системе сборной России по легкой атлетике, не имела возможности отказаться от употребления запрещенных препаратов. Бывшая спортсменка считает, что в той среде, в которой она находилась во время жизни в России, она не имела возможности для свободного и осознанного согласия на употребление допинга, так как ее финансовое положение зависело от нахождения в сборной, а значит и от участия в государственной программе допинга.

Напомним, что именно бегунья Степанова вместе со своим супругом стали инициатором антидопингового расследования в отношении российской легкой атлетики в 2015 году.

Юлия Степанова общается с журналистом телеканала ARD Хайо Зеппельтом после окончания забега на дистанции 800м среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Амстердаме. | Источник: РИА "Новости"

В результате Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишилась статуса соответствия и до сих пор не восстановлена в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics). Из-за этого российские спортсмены вынуждены получать специальные разрешения на участие в международных соревнованиях и не могут при этом использовать национальную символику — флаг и гимн.

Читайте также МОК не признал избрание Виктора Лукашенко главой НОК Белоруссии

На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году в качестве исключения была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая тренировалась и проходила тестирование на допинг исключительно за рубежом.

Кроме того, заявления Степановых сыграли не последнюю роль в развитии скандала вокруг Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На фоне случившегося в легкой атлетике отношение мировой спортивной общественности к России изначально было настороженно-негативным, и в итоге утверждения еще одного сбежавшего из страны информатора, экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова нашли поддержку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает выплачивать Юлии Степановой специальную олимпийскую стипендию из-за ее деятельности в качестве информатора. Изначально планировалось, что выплаты прекратятся по окончании 2018 года, однако пресс-служба организации подтвердила, что стипендия по-прежнему перечисляется.

«Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий все еще консультирует МОК, а Юлия все еще получает стипендию», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Сами супруги Степановы не раз заявляли, что на родине стали «врагами для действующей власти». Они считают, что в случае приезда в Россию будут и вовсе убиты по приказу президента страны Владимира Путина. Сейчас пара проживает в США.