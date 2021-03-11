Олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

По ее словам, многие испытывают беспокойство из-за ситуации с соблюдением прав человека в Китае. «Также звучат призывы к бойкоту», — констатировала она. «Мы бы не хотели недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае, — продолжила Лайонс. — Но я бы хотела подчеркнуть, как это было сделано в заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, что мы не поддерживаем бойкотирование спортсменами [Олимпийских игр]».

«Мы уверены, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности — в 1980 году (на Олимпийских играх в Москве — прим. ТАСС). Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну», — подчеркнула глава НОК США. По ее словам, проблемы, способствующие появлению подобных призывов, «должны решаться на уровне властей».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что президент США Джо Бейден пока не принял окончательного решения в отношении вопроса о возможном бойкоте Олимпийских игр в Пекине. По ее словам, американский лидер намерен «обратиться за рекомендациями к Олимпийскому комитету США».

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.