Олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

По ее словам, многие испытывают беспокойство
«Мы уверены, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности — в 1980 году (на Олимпийских играх в Москве — прим. ТАСС). Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну», — подчеркнула глава НОК США. По ее словам, проблемы, способствующие появлению подобных призывов, «должны решаться на уровне властей».
Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в