Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте
Спорт — это не всегда трудные тренировки на выносливость. Есть место в обычной жизни и необычным видам и приколам.
Спорт — это не всегда трудные тренировки на выносливость. Есть место в обычной жизни и необычным видам и приколам.
1. Россия встретила долгожданного гостя морозами и снегопадом.
2. Конный скъеринг без всадника. Экстремальная зимняя забава с препятствиями.
3. Вот это мощь! 16 лет — рекорд штата, больше 111 кг на грудь.
4. Нигерийскому баскетболисту Абиодун Абегоке (рост 2,36 м) и подпрыгивать не надо — он закладывает сверху не напрягаясь.
5. Друзья сами себя снегом не закидают.
6. Вулкан вулканом, а занятия в школе регби по расписанию.
7. Почти. Стивен Адамс
8. Хоккей — самая быстрая игра на земле, поэтому хватаем на лету.
9. Сразиться с роботом? Бесценно в ковидные времена.
10. Всегда поднимают настроение и боевой дух.