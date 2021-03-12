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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте

Спорт — это не всегда трудные тренировки на выносливость. Есть место в обычной жизни и необычным видам и приколам.

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1. Россия встретила долгожданного гостя морозами и снегопадом.

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2. Конный скъеринг без всадника. Экстремальная зимняя забава с препятствиями.

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3. Вот это мощь! 16 лет — рекорд штата, больше 111 кг на грудь.

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4. Нигерийскому баскетболисту Абиодун Абегоке (рост 2,36 м) и подпрыгивать не надо — он закладывает сверху не напрягаясь.

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5. Друзья сами себя снегом не закидают.

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6. Вулкан вулканом, а занятия в школе регби по расписанию.

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7. Почти. Стивен Адамс кунг-фу панда и его неудачный kip-up.

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8. Хоккей — самая быстрая игра на земле, поэтому хватаем на лету.

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9. Сразиться с роботом? Бесценно в ковидные времена.

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10. Всегда поднимают настроение и боевой дух.

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