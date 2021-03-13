Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснила запрет на исполнение песни «Катюша» вместо гимна России на международных мероприятиях. Об этом сообщает Inside the Games.

Наверх
Источник: Reuters

В организации рассказали, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». К тому же «Катюша» является патриотической песней, так как в этой песне «содержится призыв к солдатам защищать Родину».

13 марта CAS запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Суд отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
России запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Русские Барби и Кен. Красивейшие дуэты в танцах на льду (фото)
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
Драчев потребовал у Генпрокуратуры провести проверку СБР
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь