РУСАДА выплатит WADA $431 тысячу за судебное разбирательство в CAS

Как сообщили ТАСС в пресс-службе агентства, оплата будет произведена, как только соответствующие документы будут согласованы с Министерством финансов России.

РУСАДА оказалась в долгу у WADA после разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). К штрафу также плюсуется наказание в размере штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (меньшая из двух сумм). У РУСАДА есть время до 17 марта для оплаты штрафа.