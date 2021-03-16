РУСАДА выплатит WADA $431 тысячу за судебное разбирательство в CAS
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф в размере 400 тысяч франков (около 431 тысячи долларов).
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф в размере 400 тысяч франков (около 431 тысячи долларов).
Как сообщили ТАСС в
РУСАДА оказалась в долгу у WADA после разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). К штрафу также плюсуется наказание в размере штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (меньшая из двух сумм). У РУСАДА есть время до 17 марта для оплаты штрафа.
Россия также должна будет выплатить WADA 1,27 млн долларов в ближайшие два года в качестве издержек на проведение расследований по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.