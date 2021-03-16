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15:02 (мск), источник: Sport24

РУСАДА выплатит WADA $431 тысячу за судебное разбирательство в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф в размере 400 тысяч франков (около 431 тысячи долларов).

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Источник: Sport24

Как сообщили ТАСС в пресс-службе агентства, оплата будет произведена, как только соответствующие документы будут согласованы с Министерством финансов России.

РУСАДА оказалась в долгу у WADA после разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). К штрафу также плюсуется наказание в размере штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (меньшая из двух сумм). У РУСАДА есть время до 17 марта для оплаты штрафа.

Россия также должна будет выплатить WADA 1,27 млн долларов в ближайшие два года в качестве издержек на проведение расследований по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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