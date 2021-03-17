Матыцин: Только девять субъектов РФ не достигли показателя вовлеченности граждан в спорт

«Было рассмотрено более 1 500 предложений по проекту стратегии, сейчас разработан план ее реализации, — сказал Матыцин. — Выполнение целевого показателя — доля граждан на 2020 год составила 45,4 процента. Не достигли показателей только 9 субъектов. 49% — вовлеченность в ГТО, студентов — 55%».

«В целях госрегулирования процесса подготовки российских спортсменов Минспортом были разработаны стандарты безопасности. Из 13 329 запланированных мероприятий были проведены 7 203», — отметил министр спорта РФ.