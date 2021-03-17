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15:30 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: Только девять субъектов РФ не достигли показателя вовлеченности граждан в спорт

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Девять субъектов Российской Федерации в 2020 году не достигли показателя вовлеченности граждан в спорт. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

«Было рассмотрено более 1 500 предложений по проекту стратегии, сейчас разработан план ее реализации, — сказал Матыцин. — Выполнение целевого показателя — доля граждан на 2020 год составила 45,4 процента. Не достигли показателей только 9 субъектов. 49% — вовлеченность в ГТО, студентов — 55%».

«В целях госрегулирования процесса подготовки российских спортсменов Минспортом были разработаны стандарты безопасности. Из 13 329 запланированных мероприятий были проведены 7 203», — отметил министр спорта РФ.

Также Матыцин сообщил, что показатель по систематически занимающимся спортом жителям Росси составил порядка 45%. «Мы настоятельно рекомендовали федерациям и регионам разработать стратегии развития. Мы фактически перевыполнили показатель по систематически занимающимся спортом — порядка 45%. Сейчас идет работа над концепцией детско-юношеского спорта, это важный элемент в общей стратегии развития», — добавил он.

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