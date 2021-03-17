Минспорт и МВД России решат вопрос по допуску болельщиков на стадионы до 1 июня

«Тема нам известна, мы находимся практически в постоянном контакте с МВД, — сказал Матыцин. — Пандемия еще больше обострила с определенной стороны вопросы с допуском на спортивные объекты, не буду радостно говорить, все решим до 1 июня. Вопрос безопасности людей является важнейшим, непростая обстановка, МВД не всегда готово идти на снижение требований, но надо найти оптимальные решения».

«В каких-то субъектах есть стадионы с небольшим количеством зрителей, поэтому должны быть критерии, которые позволят их использовать. Нужно найти баланс. Это требует внесения изменений в нормативные акты, в основном это акты, которые утверждает МВД», — отметил министр спорта.