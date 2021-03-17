Матыцин и Поздняков встретились с руководством Олимпийского комитета Белоруссии

На встрече обсуждалась подготовка спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Стороны рассмотрели перспективы использования объектов инфраструктуры по линии Минспорта РФ сборными командами Белоруссии, а также направления взаимодействия и подходы к вакцинации спортсменов и иных членов делегаций с учетом рекомендаций оргкомитета Игр и Международного олимпийского комитета по мерам охраны и защиты здоровья участников и гостей Игр.

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«Этот визит очень важен с точки зрения дальнейших шагов по развитию и укреплению практического сотрудничества, — сказал Поздняков, — Оно исторически носит очень тесный характер, мы сегодня говорили на самые разные темы, и хочу отметить, что диалог был очень конструктивным и полезным. Именно поэтому мы много времени посвятили детальному обсуждению тех возможностей, которые есть у наших НОК, по совместной подготовке спортсменов к Олимпийским играм, не только летним, но и зимним».

«Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности, Министерства спорта Российской Федерации по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке. Белорусская сторона, в свою очередь, готова оказать всяческое содействие в тренировочных сборах российских спортсменов в случае необходимости. Отмечу, что и наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян», — сказал Виктор Лукашенко.

Матыцин подчеркнул, что совместные проекты России и Белоруссии помогают прогрессу спортивных отраслей стран: «Россия и Беларусь являются надежными партнерами в области физической культуры и спорта, что способствует укреплению братских, союзнических отношений двух стран. Обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в России и Беларуси».