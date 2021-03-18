Оргкомитет ОИ в Токио принял отставку креативного директора

По ее словам, сообщения в СМИ об идее Сасаки, признанной неуместной и демонстрирующей пренебрежительное отношение к женщинам, подтвердились.

Как сообщалось ранее, 66-летний Сасаки предлагал сделать так, чтобы во время церемонии открытия ОИ в Токио летом этого года с неба спустилась в костюме свиньи известная в Японии актриса Наоми Ватанабэ в сегменте под названием Olympig. Вероятно, предполагалось, что будет выглядеть смешной такая игра слов в сочетании с английским pig — «свинья». Идея Сасаки была отвергнута и он принес извинения.

Глава Оргкомитета Сэйко Хасимото, выступающая за гендерное равенство, заявила, что примет отставку Сасаки.

Сама Хасимото возглавила Оргкомитет ОИ в Токио после того, как в прошлом месяце ушел в отставку его бывший глава Ёсиро Мори из-за высказываний, которые в Японии сочли сексистскими. В частности, Мори сказал, что комитеты и заседания с большим представительством женщин длятся дольше обычного и предложил вводить в этих случаях какой-то временной регламент. После этого ему пришлось уйти.