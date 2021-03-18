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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оргкомитет ОИ в Токио принял отставку креативного директора

ТОКИО, 18 мар — РИА Новости. Оргкомитет Олимпиады в Токио принял отставку своего креативного директора Хироси Сасаки после скандала вокруг его идеи об участии в церемонии открытия игр комедийной актрисы в образе свиньи, сообщила в четверг на пресс-конференции в Токио председатель комитета Сэйко Хасимото.

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По ее словам, сообщения в СМИ об идее Сасаки, признанной неуместной и демонстрирующей пренебрежительное отношение к женщинам, подтвердились.

Как сообщалось ранее, 66-летний Сасаки предлагал сделать так, чтобы во время церемонии открытия ОИ в Токио летом этого года с неба спустилась в костюме свиньи известная в Японии актриса Наоми Ватанабэ в сегменте под названием Olympig. Вероятно, предполагалось, что будет выглядеть смешной такая игра слов в сочетании с английским pig — «свинья». Идея Сасаки была отвергнута и он принес извинения.

Глава Оргкомитета Сэйко Хасимото, выступающая за гендерное равенство, заявила, что примет отставку Сасаки.

Сама Хасимото возглавила Оргкомитет ОИ в Токио после того, как в прошлом месяце ушел в отставку его бывший глава Ёсиро Мори из-за высказываний, которые в Японии сочли сексистскими. В частности, Мори сказал, что комитеты и заседания с большим представительством женщин длятся дольше обычного и предложил вводить в этих случаях какой-то временной регламент. После этого ему пришлось уйти.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры запланировано провести с 23 июля по 8 августа.

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