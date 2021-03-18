Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с Рособрнадзором

Соглашение подписано с целью выработки совместных решений, направленных на реализацию и соблюдение административных процедур, которые ориентированы на повышение качества подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Также планируется провести анализ результатов взаимодействия образовательных организаций с заинтересованными сторонами по развитию профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и оценке качества образования в области физической культуры и спорта.

«Мы уделяем большое внимание качественной подготовке кадров в наших высших учебных заведениях — студентов, преподавателей, руководящего состава, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба. — Тот опыт, который есть в Рособрнадзоре по взаимодействию с другими ведомствами, нам полезен, выработанные стандарты будут способствовать повышению качества и улучшению содержания работы высших учебных заведений. Задача не в том, чтобы контролировать, а в том, чтобы проводить мониторинг работы, анализировать деятельность наших подведомственных учреждений и таким образом содействовать их росту, в том числе их соответствию международным стандартам образования».