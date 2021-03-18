Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с Рособрнадзором
ТАСС, 18 марта. Министерство спорта Российской Федерации и Рособрнадзор подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает
ТАСС, 18 марта. Министерство спорта Российской Федерации и Рособрнадзор подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает
Соглашение подписано с целью выработки совместных решений, направленных на реализацию и соблюдение административных процедур, которые ориентированы на повышение качества подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Также планируется провести анализ результатов взаимодействия образовательных организаций с заинтересованными сторонами по развитию
«Мы уделяем большое внимание качественной подготовке кадров в наших высших учебных заведениях — студентов, преподавателей, руководящего состава, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, которого цитирует
«Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять сотрудничество с профильными министерствами и их подведомственными вузами с целью повышения качества образования. Опыт авторитетных экспертов, обладающих большим практическим опытом, взаимодействие с профессиональным сообществом очень важны для нас при принятии взвешенных решений об оценке деятельности вузов в ходе процедур государственной аккредитации», — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.