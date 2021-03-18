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18 марта, источник: ТАСС

Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с Рособрнадзором

ТАСС, 18 марта. Министерство спорта Российской Федерации и Рособрнадзор подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение подписано с целью выработки совместных решений, направленных на реализацию и соблюдение административных процедур, которые ориентированы на повышение качества подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Также планируется провести анализ результатов взаимодействия образовательных организаций с заинтересованными сторонами по развитию профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и оценке качества образования в области физической культуры и спорта.

«Мы уделяем большое внимание качественной подготовке кадров в наших высших учебных заведениях — студентов, преподавателей, руководящего состава, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба. — Тот опыт, который есть в Рособрнадзоре по взаимодействию с другими ведомствами, нам полезен, выработанные стандарты будут способствовать повышению качества и улучшению содержания работы высших учебных заведений. Задача не в том, чтобы контролировать, а в том, чтобы проводить мониторинг работы, анализировать деятельность наших подведомственных учреждений и таким образом содействовать их росту, в том числе их соответствию международным стандартам образования».

«Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять сотрудничество с профильными министерствами и их подведомственными вузами с целью повышения качества образования. Опыт авторитетных экспертов, обладающих большим практическим опытом, взаимодействие с профессиональным сообществом очень важны для нас при принятии взвешенных решений об оценке деятельности вузов в ходе процедур государственной аккредитации», — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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