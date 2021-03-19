Российский гимн на Олимпиаде могут заменить музыкой Чайковского

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть», — сказал господин Матыцин журналистам (цитата по ТАСС).

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Ранее Международный союз конькобежцев согласовал отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для российских конькобежцев. Эта музыка будет играть в случае награждения россиян на соревнованиях по конькобежному спорту. Произведение уже использовалось во время награждения Ангелины Голиковой, выигравшей золото на чемпионате мира 12 февраля.